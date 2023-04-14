光芒在自家純品康納球場（Tropicana Field）創造歷史紀錄，今（14）日以9比3擊潰紅襪後，光芒成為現代棒球史上，第3支將開季連勝推進到13場的球隊。

本季團隊累積32轟、99分打點及OPS值（整體攻擊指數）.940皆為大聯盟30支球隊之最，強大的打擊表現是光芒斬獲13連勝的關鍵，本戰對陣紅襪，1下靠著迪亞茲（Yandy Diaz）陽春炮追平比數，接著光芒又在落後2分的時刻，5局下猛轟7分大局，以極具宰制性的發揮將比賽定調。

開季打出13連勝，光芒追平了1982年的勇士及1987年釀酒人的大聯盟紀錄，若不侷限在開季階段，這還只有紐約巨人的一半水準，他們曾經1916年寫下駭人的26連勝，而關於棒球史上最佳的開季連勝，由1884年聖路易逃亡黑奴隊（St.Louis MAROONS）在聯合協會（Union Association league，已解散）所締造的開局20連勝紀錄。

確定平紀錄後，光芒總教練凱許（Kevin Cash）將功勞歸咎於球員的拚勁及球迷大力的支持，「我們的比賽並沒有哪一部分是感覺不好的，感謝球迷的加油，他們在我們需要的時候真的喊得很大聲，球員對此感到相當振奮。」光芒創下紀錄的同時也帶有遺憾，先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs）本戰因傷退場，是繼葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、艾弗林（Zach Eflin）後，光芒本季所傷出的第3位先發大將。