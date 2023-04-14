秦剛出席第四次阿富汗鄰國外長會促嚴打踞阿恐怖勢力。（大陸外交部）

大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外長秦剛13日在撒馬罕出席第四次阿富汗鄰國外長會。秦剛指出，中方要發揮引領作用，幫助阿富汗嚴打踞阿國恐怖勢力、敦促美方履行責任、呼籲阿富汗塔利班包容建政、開展涉阿富汗務實合作。

會議由烏茲別克代外長賽義多夫主持會議，俄羅斯外長拉夫羅夫、伊朗外長阿卜杜拉希揚、塔吉克外長穆赫里丁、土庫曼第一副外長哈吉耶夫、巴基斯坦外交國務部長希娜出席。

秦剛說，當前阿富汗局勢穩中有憂、變亂交織，處於內外政策調整轉型的關鍵時期，亟需國際社會特別是鄰國給予更多關注和投入。各方要彰顯睦鄰友好、守望相助的鄰里精神，推進落實歷次外長會成果，就支持阿富汗重建發展、促進本地區安全穩定發出共同聲音。

秦剛強調，一家有事、四鄰難安。阿富汗問題延宕多年，既源於「舊病未治」，也有「新疾之困」。作為鄰國，中方要發揮引領作用，幫助阿富汗克服困難和挑戰，實現穩定發展。

一是嚴打踞阿恐怖勢力，從源頭上剷除滋生恐怖主義的土壤，堅決防範阿富汗再次淪為恐怖主義庇護所、滋生地、擴散源。同時，深化地區反恐、禁毒、難民等合作，加強邊境管控，共同助阿提升反恐能力，有效阻遏恐怖分子跨境流竄、坐大作亂。

二是敦促美方履行責任。美國是阿富汗問題的始作俑者，至今沒有反思給阿富汗人民帶來的嚴重傷害。美方應立即解除對阿富汗單邊制裁，歸還阿富汗海外資金。

三是呼籲阿塔包容建政。在尊重阿富汗獨立、主權和民族自尊基礎上，引導阿塔順應時代潮流，借鑒其他穆斯林國家的成熟做法，在政權構建、具體施政中體現更多包容性和進步性。

四是開展涉阿務實合作。加快落實《屯溪倡議》，支持阿富汗發揮「亞洲之心」的區位優勢，融入地區互聯互通和經濟一體化進程，提高自主和可持續發展能力。

秦剛表示，中方將繼續為阿重建提供力所能及的支持，願同各鄰國一道，堅持親誠惠容和與鄰為善、以鄰為伴，深化同周邊國家友好互信和利益融合，攜手推動阿富汗問題妥善解決，致力於本地區普遍安全和共同發展。

各方就阿富汗問題開展深入討論，一致認為本次鄰國外長會正當其時，地區國家命運與共，應加強協調合作，共同落實《屯溪倡議》，促進地區互聯互通。各方表示應同阿臨時政府保持溝通，引導推動其切實履行內外承諾，包容建政、溫和施政，保障女性權益，恢復經濟、改善民生，呼籲阿塔重視和回應鄰國重大關切，切實打擊恐怖主義和毒品販運。反對域外勢力破壞阿富汗和地區安全穩定，反對對阿富汗當前局勢負有主要責任的國家逃避責任、關閉與阿方接觸對話的大門。

會議發表了《第四次阿富汗鄰國外長會撒馬罕宣言》。

會後，秦剛同各方共同出席阿富汗鄰國＋阿富汗外長對話。

同日，秦剛在撒馬罕主持阿富汗問題四國外長第二次非正式會議，並分別會見俄羅斯外長拉夫羅夫、阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。