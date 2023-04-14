香港喜劇天王周星馳去年無預警開設個人IG，吸引許多粉絲關注，而經常透過該平台與粉絲網友互動的他，近期將迎來百萬追蹤，這次周星馳特地開放Q&A問答，逐一回覆網友問題，其中位網友問及「有沒有想念羅慧娟？」周星馳也回應了。

周星馳12日在IG上貼出當年拍攝《少林足球》的劇照，文案中寫下「有望達到1,000,000粉絲之際，來個AMA答謝大家，各位可在評論區向我提出任何問題，小弟會從中挑選作回答」貼文一出短短不到一天瞬間吸引上萬網友留言朝聖；當中值得注意的是，一位網友好奇詢問周星馳「有沒有想念羅慧娟？」對此，周星馳首度鬆口坦承「有」。

羅慧娟離世後，周星馳首度鬆口坦承掛念她。（圖／擷取自周星馳IG）

事實上，周星馳與羅慧娟是於1989年拍攝《蓋世豪俠》相識後進而交往，但1992年秋天周星馳與羅慧娟卻登報承認分手，1995年時羅慧娟在某次採訪中說：「我曾經講過，死都不會承認跟他（周星馳）拍過拖，我也不知道那3年是怎麼過的。為什麼是3年？可能3年是一個容忍的極限期吧！」讓外界猜測羅惠娟對這段感情始終放不下，後來罹患抑鬱症的她曾回憶有與周星馳提過結婚，但周星馳當時卻說她是「神經病」，讓她心灰意冷「我渴望和周星馳組成自己的家庭，他卻當我是一個神經病」。

周星馳與羅慧娟是拍攝《蓋世豪俠》相識後進而交往。（圖／擷取自微博）

後來羅慧娟宣布罹患癌症，當時周星馳便將電影《西遊降魔篇》女主的名字取為段小姐，因他們出演《蓋世豪俠》時，周星馳飾演段飛，羅慧娟則飾演他的娘子段夫人，《西遊降魔篇》中段小姐曾說：「我的理想是找一個如意郎君，和他一起組織家庭生一個小寶貝，簡簡單單的過生活，這個人就是你」而文章所飾演的唐僧的回答，正是周星馳當年所回應的三個字「神經病」，最後當段小姐奄奄一息時，周星馳似乎也藉由電影說出了壓在心裡二十幾年的話「我愛你，第一次見到你就愛上你了」。

不過，電影還未製作完成羅慧娟就因病去世，最後周星馳在電影海報上寫下「一萬年太久，只爭朝夕」，主題曲《一生所愛》其中有段歌詞改為「紅顏落下色彩變蒼白，從前直到現在愛還在」，此外，電影《美人魚》主題曲《無敵》也是周星馳創作的唯一歌曲，歌詞中「我的寂寞誰明白，躲在天邊的她可不可以聽我訴說」看似周星馳對羅慧娟最後追憶。