前台北市議員羅智強昨（13）日在臉書發文指出，民進黨對他的攻擊，又把矛頭對準資深媒體人陳文茜捐款給他，沒有出現在政治獻金裡一事。羅智強今（14）日再度披露，陳文茜打電話給他，直言已經一隻腳踏進棺材，無懼這些流言「已如浮雲」。

羅智強提到，民進黨攻擊他團隊在高雄花了780元餐費，說違法，要他退出政壇，結果迴力鏢打中了高雄市長陳其邁和駐美代表蕭美琴，兩者選舉時花得更多；民進黨發現第一波攻擊踢了大鐵板，立刻改變戰場，矛頭對準陳文茜，「說陳文茜要捐款66666元，為什麼在我政治獻金收入裡看不到」，羅智強直接表明，答案是他公布競選帳號「五天」後，就把帳戶關起來，陳文茜的捐款根本來不及匯款。

而陳文茜昨日看到羅智強的臉書文後，也隨即打電話，第一句就問羅智強，「你還好嗎？」羅則回應，民進黨攻擊他，並不意外，也早有心理準備，但他覺得不捨得、不好意思把陳文茜扯進來。陳文茜則立即表示，「我已經是一隻腳踏進棺材的人，這些流言對我已如浮雲。」

羅智強坦言，聽陳文茜這麼說，他更覺得心疼，陳文茜這些年受病魔折騰，仍不忘關心國事，也一直關心自己，即便被自己牽累，陳也完全不放在心上，「第一個想到的是問候我、鼓勵我！」