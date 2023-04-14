台東鳳梨釋迦近兩年來因檢疫問題暫時停止輸往中國大陸，海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長鄧岱賢透露，前陣子大陸海關覺得台東縣府很有誠意處理病蟲害，已經同意開放，結果卻因總統蔡英文訪美而延後，鄧感嘆表示，意識形態導致中小企業、農漁民受害。鄧岱賢強調，農委會應對方式就是休耕補助，「這種用錢補助，你能維持到什麼時候？長期不能這樣做」。

台東鳳梨釋迦銷陸受阻，台東縣長饒慶鈴除多次向中央喊話重啟溝通，台東縣政府也朝有害生物零檢出努力。饒慶鈴曾表示，副縣長王志輝將率團主動出擊，到北京與陸方農業部、海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，盼為農民爭取恢復出口大陸市場。

鄧岱賢今(14)日接受《中評社》訪問時表示，他前陣子陪同相關人員赴陸，大陸海關覺得台東縣政府很有誠意，委託台東大學幫忙做病蟲害防治計劃，已經都同意開放，未料卻因蔡英文訪美，大陸將要延後宣布，倒楣的還是農民。

鄧岱賢感嘆表示，意識形態的問題將導致中小企業、農漁民受害，應務實的與大陸協商這些事情，他提到，除了鳳梨釋迦之外，還有鳳梨、蓮霧、棗子等都大宗出口到大陸，有外銷市場，價格就會升高，對農民也有好處。鄧岱賢強調，意識形態使台灣各行業都受到衝擊，而農委會應對方式就是休耕補助，「這種用錢補助，你能維持到什麼時候？長期不能這樣做」。