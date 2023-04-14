香港網紅素海霖以「繪麗奈」為藝名出道，正式進軍日本AV界，處女作上架立即登上熱銷榜冠軍，人氣可說是相當的旺，近來在Instagram開設帳號的「星爺」周星馳，被網友問及是否看過繪麗奈的作品，他也大方做出回應。

周星馳日前在instagram附上陳年舊照，只見是2001年票房開出紅盤的《少林足球》劇照，照片中還有已故藝人吳孟達，讓所有影迷無限緬懷，接著寫道：「有望達到1,000,000粉絲之際，來個AMA答謝大家，各位可在評論區向我提出任何問題，小弟會從中挑選作回答」，短短一天就吸引超過13萬粉絲按讚，留言更是超過上萬則。

只見有網友詢問是否看過在日本出道的AV女優繪麗奈作品？周星馳則是回覆：「香港人以頂硬上（指硬著頭皮幹好某事）見稱」，間接坦承有看過其作品，接著以前輩之姿給出建議：「頂唔順呢句話講太多有違香港精神」，意謂繪麗奈在片中話有點過多，繪麗奈事後也轉發該動態，對於身為偶像的星爺看過她的作品感到開心，忍不住直呼：「先多謝我一直認為遙不可及的偶像有觀看過我的作品，很親民」，但對於星爺「話中有話」也略表無奈。

周星馳認為繪麗奈在片中話太多。（圖／ stephenchow IG）

繪麗奈表示被偶像星爺看到作品感到開心。（圖／thisisshl IG）

周星馳表示未對吳孟達親口說我愛你是心中遺憾。（圖／ stephenchow IG）

周星馳對於粉絲提問來者不拒。（圖／ stephenchow IG）

此外，有粉絲詢問：「星爺有沒有最想達叔說什麼話」，他則是回應：「I Love You，後悔從未親口表達」，就連粉絲詢問生活小細節：「星爺洗完澡後會不會赤裸下體到處走」，他也是大方回應：「洗澡前後都會赤裸全身到處走，但未只試過赤裸下體」，接著不改幽默性格表示：「經你啟發我回去試一下」。