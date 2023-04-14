大陸官方微信公眾號「上海發布」消息，上海市委書記陳吉寧13日會見巴西總統魯拉一行。強調要攜手努力把上海與巴西各城市間的友好往來做得更好，持續加強經貿、科技、產業、能源等各領域合作對接，共同推動城市轉型和綠色低碳發展。

陳吉寧說，中巴兩國是開發中大國團結合作、攜手發展的典範。魯拉是中國人民的老朋友，此次應邀對中國進行國是訪問，必將推動兩國全面戰略合作夥伴關係持續向前發展。中共二十大擘畫以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，上海作為中國的經濟中心城市和改革開放前沿視窗，正在深化高水準改革開放，全力推動高品質發展，加快建設國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新中心。

上海與聖保羅市是友好城市，與里約熱內盧市建立了友好交流關係。願在兩國元首擘畫的戰略指引下，攜手努力把上海與巴西各城市間的友好往來做得更好，持續加強經貿、科技、產業、能源等各領域合作對接，共同推動城市轉型和綠色低碳發展。歡迎更多巴西企業到滬投資興業，更多巴西年輕人到滬學習交流，將積極鼓勵企業走出去、深化兩國青年往來，為中巴關係發展作出地方的更大貢獻。

魯拉表示，非常高興來到上海，感謝上海的熱情接待。巴方高度重視發展巴中關係，此次對中國進行國是訪問，與習近平主席會晤，相信將有力推動巴中全面戰略夥伴關係更加堅實。期待進一步深化巴中在經貿、科技、人文、教育等各領域交流合作，推動兩國城市之間特別是年輕人的交流交往，攜手共創更加美好的未來。