國安基金截至今年第一季底，總計投入545億資金護盤，操作績效為13.01%，台股累計上漲1854.14點或13.29%，創歷史前3名成效。由於今年以來盤勢已穩定，去年底後便再無投入更多資金護盤，故今年第一季已無加碼。而國安基金於去年7月12日傍晚宣布進場護盤，7月13日起進場執行任務，共經歷275天，達181個交易日，超越2015年歐股暴跌時護盤232天的紀錄，成為史上進場最久的一次。

在績效方面，從去年7月取得授權進場至今年3月底，國安基金累計投入545.08億元，創史上第三大，今年首季財報，國安基金操作績效已由虧轉盈，總計賺81.47億元，績效為13.01%。國安基金至3月底帳上未實現獲利79.01億元，加計配息4億多元，共約83億元。

近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，考量國安基金自111年7月13日起執行安定任務迄今，台股累計上漲1854.14點，累積漲幅13.29%，僅次於美股費半19.32%，優於美股(道瓊、那指及標普)及韓、日、陸、港等主要股市，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。本基金幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。