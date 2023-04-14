大立光於2021年3月與先進光針對營業秘密侵害相關案件達成和解，並參與認購先進光電私募普通股，取得先進光當時私募發行新股後股本約15.2%股權，成為先進光主要股東之一，過去兩年大立光要將車載鏡頭或低階智慧型手機訂單轉給先進光傳聞不斷，大立光與先進光合作關係，以及大立光子公司「大根光學工業」狀況成為法人關注的焦點。

針對法人詢問，大立光參與先進光私募成為主要股東，在鏡頭方面策略上是否會與先進光合作，某些客戶比較低階會給他們做？林恩平否認兩家公司有合作，林恩平表示，目前兩家公司是獨立發展，IP也不會有合作，純粹股東關係。

車載鏡頭客戶訂單成長快速，為避免公司資源競爭，大立光於2021年8月申請設立以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，希望集中資源佈局車載鏡頭市場，並藉由智慧型手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展，為大立光營運增添動能。

林恩平表示，大根光學朝多角化的經營，主要是在做玻璃相關，以車用鏡頭為導向，至於模組部分主要是做差異化產品，只是目前還沒有成績出來，未來有可能用得到新廠的產能。

隨著車載鏡頭規格提升，「非球面模造玻璃(Molding Glass」應用日增，據林恩平於2021年8月股東會時表示，將在現有廠區及新廠規劃生產「非球面模造玻璃」，未來車載鏡頭部分製程會在台灣做，部份會在東莞廠生產。