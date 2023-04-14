重機停在汽車停車格錯了嗎？一名網友在臉書貼出照片，路邊汽車格停放2台重機，其中綠色重機上被貼了一張字條，直指車主違法，甚至酸「不要買得起重機，花不起停車位。」從照片中可見該處為路邊停車格，附近住戶卻稱是「社區的」，網友看了全罵翻。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，路邊一格汽車停車位停了2台重機，其中綠色的重機被張貼字條，疑似附近住戶留下，稱重機車主違法占用車位，影響社區多數人權益，還重話批「這種方式占位子真的非常可恥，不要買得起重機，花不起停車位，有本事騎重機就要有本事找車位，麻煩請移開，讓社區住戶都能夠使用汽車位。」文末留下「有夠丟臉」4字。

附近住戶留字條罵重機車主「這種方式占位子真的非常可恥」。（翻攝爆廢公社二館）

原PO拍下照片發文酸「路邊車格屬於大家的（X）、路邊車格屬於社區的（○）」。許多網友看了都傻眼，「路邊停車位你們社區的？你怎麼不乾脆說你的」、「不知羞恥的社區」、「你報警試試，看執法人員怎麼說」、「打這張紙條的人真的有夠丟臉沒錯！」

有網友認為「會不會是以車換車，看不順眼？」「我們家社區，也是越來越多用重機將公有車位使用成私人車位，白天車開出來、停重機，晚上汽車回來停，『沒有違法，只是缺德』」。

另外有人質疑一格為何停2台重機？根據「道路交通安全規則」第112條第1項第14款明定，一個小型車停車格位得停放一輛以上之大型重型機車，車主並無違法。