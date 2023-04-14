邱姓男子因不滿女友提分手，去年3月將交往期間拍攝的女友裸照、乳房及穿內衣等照片，製作成影片檔上傳到臉書，還公布女友全名及就讀學校、工作地點，事後被女方發現提告，邱男還向炫耀「我開假帳號，警方抓不到」，桃園地院審理案情，依違反個資法判處邱男6個月徒刑、併科20萬元罰金。

根據判決書，邱男因不爽女友小美提分手，竟起意報復，將小美全身及半身赤裸、乳房特寫、僅著內衣、沐浴等照片，製作成照片合輯之影片檔後，再上傳至公開網站，並於影片標題標註小美本名，、就讀學校、工作地點等個人資料，使不特定人得以透過網際網路閱覽。

接著又在往後3個月內，在網路某餐廳以及友人臉書粉絲團，將小美的身分個資PO文，還指摘小美公司的老闆破壞感情，還罵她感情不忠，更可惡的是，又將之前製作的影片檔連結網址公布。

甚至還將影像檔傳給友人，再透過友人傳到一個多達400餘人的LINE群組，事後小美經友人告知後立刻報警處理，並對邱男提告。

但是邱男偵查期間不僅否認有在臉書PO文，還揚揚得意對網友或友人稱「他們去報警ㄚ」、「但沒證據 我開假帳號」、「害我跑三次警局」、「一次法院」、「不然他根本沒證據」、「白癡」。

法官審理後，認為邱男刻意透過網際網路方式犯案，危害重大不宜輕縱，且未以積極之作為獲取女方之諒解，導致女方明確表明不願與邱男調解，依違反個資法判處邱男6個月徒刑、併科20萬元罰金。