大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外長秦剛當地時間13日在撒馬罕出席阿富汗鄰國外長系列會議期間，會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。秦剛強調，「東伊運」是聯合國安理會列名和中國政府依法認定的恐怖組織，希望切實保護中國駐阿國機構和人員安全。穆塔基允諾絕不允許任何勢力利用阿富汗領土損害中國利益，將全力保護中國駐阿機構和公民安全。

秦剛表示，中國與阿富汗山水相連，中方一貫尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，堅定支持阿富汗臨時政府包容建政、溫和施政、睦鄰友好，將阿富汗建設成為絲綢之路上的和平綠洲和發展繁榮之地。希望阿方積極回應鄰國關切，進一步凝聚阿鄰國助阿重建發展共識。

秦剛強調，「東伊運」是聯合國安理會列名和中國政府依法認定的恐怖組織，希望阿塔履行打恐承諾，切實保護中國駐阿機構和人員安全。中方願深化中阿務實合作，落實對阿無償援助，推進共建「一帶一路」，加強治國理政交流，幫助阿培養專業人才，開展禁毒和替代種植合作，助阿提高自主和可持續發展能力。

穆塔基說，感謝中方長期以來對阿富汗的政治支持，阿塔讚賞並歡迎中方發布阿富汗問題的立場文件，尊重中國的主權和領土完整，理解中方的安全關切，絕不允許任何勢力利用阿領土損害中國利益，將全力保護中國駐阿機構和公民安全。希積極參與共建「一帶一路」，加強阿中經貿合作。祝賀中方成功促成沙烏地與伊朗實現歷史性和解，這彰顯了中國的全球影響和大國擔當。