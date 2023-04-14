俄羅斯總統普丁多次傳出健康狀況惡化，美國五角大廈外洩密件爆料指出，普丁正在接受癌症化療，而他手下的高階軍官正密謀故意打輸對烏戰爭。

《每日郵報》報導，美國外洩檔案涉及大量俄烏戰爭情報，總數多達上百頁，其中一份文件揭露烏克蘭軍方情報，指出俄羅斯高階將領正「密謀推翻普丁」，幕後推手正是俄國聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

該文件指出，帕特魯舍夫和格拉西莫夫採取的策略，是透過輸掉戰爭來破壞普丁政權。格拉西莫夫反對向烏克蘭發動攻擊，他曾警告普丁，烏軍能力優於俄軍，持續進攻可能導致俄軍死傷慘重。

文件透露，格拉西莫夫計畫繼續破壞進攻行動，並承諾會在3月5日前「輸掉」戰爭，那時普丁據稱將開始新一輪的癌症化療，因此無法影響戰爭。

這份文件的源頭指向一名烏克蘭官員，此人掌握了克里姆林宮的消息來源，不過《每日郵報》無法證實情報的真實性。