小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。股神巴菲特大砍台積電，坦言是擔憂地緣政治風險，12日他受訪時表示，目前不考慮出售任何蘋果股票，並且比喻「沒有人會因為1萬美元（逾台幣30萬元）放棄使用iPhone」。他在訪談中盛讚蘋果公司、蘋果執行長庫克，和iPhone用戶的忠誠度。

【1】巴菲特：不考慮出售蘋果股票

巴菲特認為蘋果用戶擁有強勁的品牌忠誠度，就算以1萬美元利誘也不能讓死忠的果粉放棄iPhone。

巴菲特旗下波克夏去年第四季再次加碼蘋果股票，總計持有8.951億股，成為投資組合的最大持股，比重高達39％。

【2】275天最長護盤！國安基金退場 公股待命

股市穩定，國安基金將「無痛退場」。國安基金13日召開委員會，考量近期全球通膨及升息速度放緩，國際股市回溫，委員會成員一致決定即日起退場。國安基金從去年7月13日進場至今共275天，是歷來最長護盤天數，護盤金額545億元、獲利83億元均為史上第三高。

【3】網路投資廣告詐財 平台要賠

為更積極打詐，行政院會13日通過「打詐三法」，包含證券投資信託及顧問法、個人資料保護法及洗錢防制法修正草案。其中，投顧法修正後，未來網路投資廣告改採實名制且有下架機制，並明訂業者登了不能登的廣告要負連帶責任。

【4】Fed示警 美國經濟恐衰退

美國聯準會（Fed）12日公布3月會議紀錄顯示，銀行危機恐讓美國經濟在今年稍晚步入衰退，但鑑於通膨偏高且勞動市場持續緊俏，Fed官員暗示5月仍可能升息。高盛發布研究報告下修升息預測，新估升息循環在5月升息1碼後就會喊卡。

【5】韓LGD慘澹 求售廣州8.5代LCD產線

在財務狀況惡化與虧損不止下，傳出韓國顯示器大廠LG Display（LGD）廣州8.5代LCD生產線一半產能處於停產狀態，正急於向外界求售。陸媒指出，如果LGD成功出售廣州8.5代LCD產線，意味著韓廠將全面撤出大陸液晶面板行業。