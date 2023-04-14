Warriors forward Andrew Wiggins is cleared to play in Game 1 vs. Kings on Saturday, his first game since Feb. 13. Golden State is leaning toward Wiggins coming off the bench in a 20-to-25 minute playing time role, sources tell me and @anthonyVslater. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞14日搶先爆料，自從2月14日就因家庭因素缺陣的勇士當家前鋒威金斯，已經獲准參加16日開打的勇士與國王季後賽首輪G1，預計將以替補身分登場，且有20到25分鐘的上場時間限制，這對尋求衛冕的勇士來說，無疑是利多消息。

身為勇士上季奪冠重要功臣之一，威金斯除了可以提供穩定火力，更是扮演主要防守對方得分主力的關鍵角色，本季雖因父親米契爾病重缺席不少場比賽，場均仍拿17.1分、5.0籃板及2.3助攻，在他缺席的大部分時間，都由迪文森佐頂替他的先發位置。

其實威金斯在4月初就已經回歸勇士，且參加球隊例行訓練，不過為了保險起見，勇士並未讓他在最後幾場例行賽上場，而是選擇在季後賽首輪面對國王替補登場，希望他可以儘快找回應有狀態，幫助勇士完成衛冕霸業，接下來就看他在場上能夠恢復幾成功力了。