氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(14)日高壓迴流影響，各地晴朗，白天「暖如夏」、中午前後應防曬；大氣穩定不利擴散，西半部有霧霾及空汙，能見度及空氣品質皆不佳，戶外活動應注意。各地區平地氣溫：北部18至31度，中部18至32度，南部19至34度，東部18至33度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(15日)鋒面雨帶快速掠過，上午起中部以北及東半部轉有局部陣雨，亦有雷雨發生的機率，氣溫降、略轉涼；南部亦有零星少量降雨的機率；晚起天氣好轉。下週(16)日起至週三(19日)各地白天「熱如盛夏」(北台高溫達33度左右，南部高溫35度以上)。下週日至週二高壓影響，各地晴朗穩定，白天熱早晚涼，日夜溫差極大；下週三另一鋒面接近、在暖氣團內，仍偏熱，大氣漸趨不穩定，局部地區有短暫陣雨的機率。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週四(20日)鋒面影響，天氣轉變；鋒面結構調整中，影響程度需觀察。
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