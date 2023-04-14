高雄21歲陳姓男子未將機車車廂關好便離去，缺錢的陳嫌原先將一台台機車的車廂試圖打開，沒想到剛好遇到陳男未關好車廂，就將陳男車廂內的皮夾竊走，又拿著陳男的提款卡到ATM領錢，陳嫌以皮夾內身分證上的生日測試提款，一試便成功提領，讓陳男共遭盜6700元。鳳山分局逮捕陳嫌後，依竊盜罪送辦。
陳男原先將機車停放在路旁，但一時大意未將車廂關好，便離開去找朋友，而因為工作不穩定缺錢花用的陳嫌剛好鎖定附近機車，開始將每台機車的車廂試圖打開，開到陳男的機車時，成功偷走車廂內皮夾。
陳嫌帶著陳男的皮夾到ATM試圖破解密碼，恰巧陳男以身分證上的出生年月日當作提款卡密碼，讓陳嫌拿著身分證一試就成功。雀躍的陳嫌一口氣盜領4700元，加上原先皮夾內的2000元，共竊得6700元。
陳男發現皮夾遭竊後跑去報案，警方隨後逮捕陳嫌，並依竊盜罪將他送辦。
高雄市竊盜鳳山分局皮夾密碼生日身分證
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