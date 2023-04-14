中新網14日報導，大陸各省分2022年人口數據陸續披露。儘管廣東常住人口出現下降，但其仍然是第一人口大省，而且出生人口最多，被稱為「最敢生」的省分。從常住人口增量來看，浙江依然最多，其對人才的「磁吸力」與日俱增。超過一半的省分人口還是正增長。

根據2022年廣東國民經濟和社會發展統計公報，2022年底，全省常住人口1億2656.80萬人，全年出生人口105.20萬人。

數據顯示，廣東不僅常住人口數量位居大陸全國第一，出生人口也是大陸全國第一，屬於毫無爭議的人口雙料冠軍。

廣東連續三年成為唯一出生人口逾100萬省分，連續五年成為第一生育大省。第二人口大省山東，2022年出生人口為68.22萬人。第三人口大省河南，2022年出生人口為73.3萬人，均未達到百萬人大關。

大陸國家統計局數據顯示，2022年大陸全年出生人口956萬人，照此計算，廣東以一己之力貢獻了大陸11％的出生人口，因此，廣東也被外界稱之為「最敢生」的省分。

大陸國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛表示，改革開放以來，廣東一直是主要的人口流入地，大量年輕流動人口流向廣東，從年齡結構來看，廣東是相對比較年輕省分，流入廣東打工年輕人，陸續到了結婚生育年齡，所以，生育小孩數量比較多。

從常住人口增量來看，浙江繼續位居第一。浙江統計局數據顯示，2022年底，全省常住人口為6577萬人，與2021年底常住人口6540萬人相比，增加37萬人。

2021年浙江的淨增人口也是最多。數據顯示，浙江2021年底全省常住人口增加72萬人。

由於自然增長人口有限，浙江人口的增長主要還是由於機械增長，也就是人口的流入。2022年全省出生人口為41.2萬人，死亡人口為40.9萬人，自然增加人口僅為0.3萬人。

作為第四經濟大省的浙江，這些年一直在不遺餘力吸引人才，對人才的吸引力愈發增強。

馮文猛分析，長期以來，浙江民營經濟非常有活力，近年平台經濟發展迅猛，經濟發展充滿活力，產生大量就業機會，吸引人才流入。而且，浙江近些年包括戶籍在內的制度改革力度也很大，公共服務水準較高，地區發展比較均衡，成為首個共同富裕示範區，對人口的吸引力愈發增強。

大陸國家統計局數據顯示，2022年底大陸人口14億1175萬人，比上年底減少85萬人。不過，仍有超過一半省分常住人口正增長，其中不少處於中西部地區，比如安徽、江西、廣西、貴州、甘肅、青海、重慶、雲南、四川等。

馮文猛認為，隨著產業逐步向中西部轉移以及本地就業機會增加，外出打工就業人員回流，對人口機械增長形成正向貢獻。另外，中西部一些省分經濟增長較快，對人口凝聚能力也進一步提升。