中鋼全台股東第2多、擁有113萬股東，股東會紀念品皆每年引發話題，每年發放的股東會紀念品數量皆在50萬份以上，2017年黑熊傘發放數量更達到67萬份，中鋼除了2017年送傘，2009、2010年也已連續兩年以送傘為紀念品，本次則共四次送傘。

「傘Q」特點，以中鋼品質，傘骨採用中鋼生產之優質線材及冷軋鋼，並搭配玻璃纖維，承載天候考驗，抗風耐雨，展現「韌性中鋼」特質。在地永續，傘布及傘骨原料均採用MIT台灣在地低碳製程生產之優質產品，為國內環境及經濟貢獻心力，追求品質，也與地球共好，是企業ESG的具體實踐。

實用設計，自動三折開合、精巧方便攜帶，傘面兼具防潑水及抗UV功能，晴雨兩用皆宜。傘面以柔和色調輔以簡約線條，勾勒中鋼集團總部大樓，及高雄市前鎮河畔由中鋼所認養，花語意涵感恩與幸福的風鈴花，傳遞中鋼不忘初心「Our Quality, Your Better Life」的經營理念。

112年股東常會委託書受託代理期間為112年5月24日至112年6月1日(例假日除外)，限1000股以上的股東可憑委託書兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書；未於受託代理期間交付委託書之股東或持股未滿1000股之股東，可利用台灣集中保管結算所之「股東e票通」電子投票平台或各券商的手機APP，透過電子投票方式進行投票(於112年5月17日~112年6月13日完成電子投票作業且未重覆委託)，並於112年6月26日~112年6月28日上班時間持身分證明文件至指定地點領取；或於112年6月16日股東會當天親自出席股東會領取紀念品。