靜宜大學二年級林姓女學生，3月底入境泰國後轉往緬甸，與疑從事詐騙集團的台籍男友會面，警方透過多方管道與林女及幕後集團人士接觸，林女卻表達不願返台，表示要與男友在一起，但答應警方會與家人聯繫；據了解，女大生目前在緬北果敢自治區某園區內，一名大陸人經營的公司行號擔任行政職。

警方透過當地聯絡官及救援組織發現，女大生目前滯留在緬北果敢自治區的某園區內，企業主為大陸人經營的公司行號，目前從事行政工作；目前林女一再表達她不離開的意願，因林女已是成年人，警方只能尊重，要求她主動和家人連繫，以免親友擔心。林女表示會打電話和家人講清楚她的決定。

根據知情人士指出，林女不辭路途千里尋愛，她比較想要跟她男朋友膩在一起，過去也在一起、回來也要在一起。女大生男友「小U」的身份也曝光，他曾是被騙到園區的受害人，救援組織也曾救過他；後來卻輾轉被賣，如今他成詐騙的幫凶。據了解他也曾誘騙3名台灣人到園區工作。

林姓女大生已被園區下達期限，只保她到「潑水節」，靜宜女大生若仍選擇不離開；國際救援組織表示，「已嚴重破壞與當地勢力的關係，未來想要在詐騙園區把受騙台灣人撈出來，恐怕機率是零」。警方仍喊話要林女為大家想一想，不應為愛迷失了一切，最後恐後悔莫及。