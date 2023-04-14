國安基金昨（13日）晚宣布退場，意味今（14日）起將逐步出脫持股，台股今以15854.25點開出，上漲逾百點，權值股台積電漲7元，觸及517元，聯發科漲5元，觸及755元。

國安基金從去年7月13日進場至今共275天，寫下歷來最長護盤天數，護盤金額545億元、獲利83億元均為史上第三高，投資報酬率約15％，且首季並未再加碼。

工商時報報導，由於國安基金必須來無影、去無蹤，公股行庫已啟動「待命機制」，備妥銀彈伺機進場承接，維持股市一定動能。

國安基金操盤手、財政部次長阮清華13日指出，國安基金退場也不會影響股市，幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動，必要時可隨時召開會議，討論是否再授權進場。

周四美股四大指數皆收紅，道瓊上漲383.19點（或1.14%）至34029.69點，那斯達克指數漲236.93點（或1.99%）至12166.27點，標普500指數勁揚54.27點（或1.33%）至4146.22點，費城半導體指數漲22.43點（或0.73%）至3074.94點。