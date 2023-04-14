大陸桌球選手張繼科2018年和女星景甜公開交往，但戀情僅維持1年多就告吹，最近網上傳出張繼科疑似外流景甜的私密影音，他第一時間透過律師駁斥，並揚言已經蒐證提告。對此，有「大陸第一狗仔」封號的卓偉近日重出江湖，受訪承認透過證人證實確認有景甜私密片，他也強調人在做天在看，先前看到張繼科律師聲明時認為是「罔顧事實」。

張繼科工作室上月底透過楊曙光律師發表聲明，表示會對侵權謠言進行蒐證提告，以維護其自身名譽，更強調：「張繼科先生無任何債務糾紛，更不存在損害他人隱私以求自保之情況，謠傳內容純屬捏造。煩請公眾保持理性與客觀，辨明事實」。

張繼科日前發聲明否認謠言。（圖／翻攝自張繼科微博）

對此，微博帳號「吃瓜敲猛的阿飛」昨(13日)曬出新一集節目討論真相，節目中電訪卓偉，他回憶2020年1月有位經紀人發微信問他是否還接受爆料？接著隔天接到從緬甸打來的電話，對方表示手裡有一位女星猛料，即是景甜的私密影片，卓偉聽到後相當驚訝，問對方跟景甜有什麼關係？他說自己認識景甜前男友張繼科，對方在他們賭場欠下1700萬人民幣賭債（約6597萬台幣），因此得知對方是俗稱的疊碼仔，也就是所謂的賭場仲介，但不確定他是不是後來被抓的S先生。

張繼科透過律師表示已經蒐證準備提告。（圖／翻攝自張繼科工作室、律師楊曙光微博）

卓偉說，緬甸賭場的這位男子說，張繼科欠錢後稱沒錢還，可以去找他前女友要，便給了賭場的人影片，意指可以用此從景甜身上拿到錢，緬甸男稱有景甜和其經紀人的電話，請卓偉幫他去討，不管拿到多少錢就只要還給緬甸男1700萬即可。

卓偉回憶，自己後來就沒理會緬甸男，並透過關係聯繫上正在雲南大理拍《司藤》的景甜，請她多注意，景甜聽聞後相當崩潰，但因為已經打了預防針，後來緬甸男聯繫上她們時，才能及時錄音取證報案，最後對方因為敲詐被判刑7年。近期此事又被翻出，當看到張繼科的律師聲明時，卓偉認為是「罔顧事實」，更說一個公眾人物最重要的是誠實，若要人不知，除非己莫為，而對此，張繼科方面尚未回應，不知真偽。

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