一名網友分享，公司一位女同事是個很有氣質的OL，公司許多人都暗戀她，但對方卻已經有男朋友，而且男朋友是個頂著小平頭、手上有刺青的8+9，讓原PO無法理解這樣的人是怎麼追到正妹女同事的，引起網友討論，不少人點出3關鍵說，幽默、臉皮厚又肯花錢還怕追不到女生？

一名網友日前在PTT上分享，辦公室有一位女同事很有氣質，平常上班都穿套裝搭配黑絲襪，將端莊與性感之間的分寸拿捏的極好，公司裡面有不少男同事都偷偷暗戀著這位女同事，沒想到對方卻已經有男朋友了。

原PO表示，某天下班在公司大門撞見女同事的男友騎車來接她下班，仔細看了一下男友的模樣，發現對方手上有刺青，理著小平頭，下面還穿著夾腳拖，看起來就是一個普通到不行的8+9，讓他非常好奇這位兄弟是怎麼追到女同事的。

貼文引起網友討論，「搞不好人家是刺青暖男」、「妹子喜歡壞男人」、「一堆高學歷大奶正妹也很愛這種」。另有不少網友則說，8+9屌打一般男生的3大關鍵原因，首先是臉皮夠厚不怕尷尬；再者是幽默風趣，很會講話；最後則是很捨得花錢。

也有網友看完說，原PO不應該要以貌取人，不管對方打扮怎麼樣，那可能都是個人偏好而已，有刺青的人可能是心思細膩的暖男，也可能是幽默風趣的高材生。