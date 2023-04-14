在13日暴龍主場出戰公牛的附加賽，暴龍浪費一度領先19分優勢，最後遭到公牛109比105逆轉擊敗，諷刺的是，聯盟14日公布這場比賽最後兩分鐘裁判報告，結果出現兩次誤判全都有利暴龍，可惜就算這樣暴龍仍然無法扭轉局面，關鍵就在他們全場36罰18中的爛罰球。

根據聯盟裁判報告，首次誤判出現在比賽還剩49.9秒，當席亞卡罰球沒進，暴龍中鋒珀爾特明顯出手夾住公牛中鋒武切維奇的手，這應該要吹珀爾特犯規，武切維奇站上罰球線，不過這個籃板球最後仍落在拉文手上，對於公牛並未製造太大傷害。

不過第2次誤判就很嚴重了，這次出現在比賽還剩12秒，卡魯索防守席亞卡三分出手之際，整個人撲到對方身上，但他們之間的身體接觸應該發生在席亞卡做出投籃動作之前，所以席亞卡不該獲得3罰機會，而是應該只有兩罰，可是裁判還是吹判3次罰球。

畢竟當時暴龍僅以104比107落後，席亞卡假如3罰俱中把比數追平，場上局勢就不一樣了，沒想到他竟然3罰1中，隨後武切維奇兩罰俱中帶走勝利，意味著就算裁判怎麼「幫忙」，假如自己沒辦法把球罰進或投進，一切也怪不了任何人，更何況暴龍本季例行賽罰球命中率高達7成84。