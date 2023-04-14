中國大陸剛結束4月8日至4月10的「聯合利劍」軍事演習，葫蘆島海事局昨（13）日再公布，渤海北部將展開軍演，禁止航行9小時。不少大陸網友表示，是要向台灣繼續施壓；但也有人指出，現在正逢演習季，且近日將有4個軍演在中國大陸周邊海域展開。

中國大陸13日晚間指出，14日起將在渤海進行軍事訓練。（圖取自中華人民共和國海事局）

中國大陸葫蘆島海事局昨（13日）晚發布警告，內容提及，「自4月14日0300時至1200時在40-40.58N120-56.88E、40-26.16N120-56.76E、40-15.40N120-51.00E、39-24.95N120-03.48E、39-26.86N120-00.10E、40-17.31N120-47.58E、40-26.18N120-52.53E 和40-40.63N120-52.58E諸點連線範圍內進行軍事演習。禁止駛入。」

另連雲港海事局也表示，4月14日至4月20日每日早上8點到晚間8點，在黃海南部將進行海上射擊；北海海事局則提到，4月15日至4月30日將於北部灣展開軍事訓練；最後海南清瀾海事局披露，16日0時起將在南海進行軍事演練。

微博有大陸網友聲稱為反擊蔡麥會，「渤海海峽軍事任務！南部戰區實戰演習！東部戰區軍演繼續，掛實彈，全向圍島攝壓」。不過也有消息指出，近期本來就是中國大陸的軍演季。