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洋基作客守護者3連戰，以2勝1負拿下系列賽勝利，不過場邊一位叫做羅森豪斯（Nate Rosenhaus）的洋基球僮，他飄逸的長髮成為了社群媒體上的關注焦點。

1970年代，洋基替隊內職員的儀容制定規範，尤其髮型及鬍子部分更是嚴格要求，這項政策一直延續至今，遭到許多球迷嘲笑及揶揄。系列賽前2戰，現場鏡頭照到穿著條紋軍球衣的羅森豪斯，專門負責轉播洋基賽事的《YES Network》主播麥克凱（Michael Kay）也不免開起玩笑表示，「看著一個留著這麼長頭髮的人穿著洋基球衣，感覺真的很奇怪，臉上有鬍子、頭髮超過衣領以下，規定就是規定，他兩項都違反了，當然還有紅色的球鞋。」

有球迷支持麥克凱的論述，但大多數人還是批評洋基的文化已經落伍、不合時宜，要求球團應該廢除這項像屎一樣的保守規定。雖然羅森豪斯身穿洋基隊服，實際上他並非洋基球團的工作人員，在大聯盟比賽中，球僮通常由主隊提供，羅森豪斯可能不知道洋基這項嚴格的儀容規範。

受到輿論壓力的羅森豪斯在系列賽第3戰，逼不得已將一頭秀髮塞進頭盔，不過他也成功的替自己帶來正面的宣傳，特別關注此事的洋基一壘手雷佐（Anthony Rizzo）就給予勉勵，希望羅森豪斯能真實的做自己，2人也穿著羅森豪斯所屬樂團The Open Doors的T恤一同合影，同時該樂團在IG上的追隨人數，已經從系列賽的300人，暴增至近9倍之多的2600多人。