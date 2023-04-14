大陸抖音網紅「果果」先前與老公王龍結婚時，擁有仙女級美貌搭配一身華麗婚服，被網友封為「彝族最美新娘」，但兩人結婚不到三個月，果果就在社群平台上曬出老公與小三出軌的對話紀錄，氣得她崩潰大哭。

根據陸媒報導，外貌清新脫俗且為少數民族「彝族」的果果，先前因在抖音上傳與老公王龍結婚，郎才女貌的般配外表，讓外界紛紛獻上祝福，但結婚不到三個月時間，果果卻突在抖音上公開老公與小三莎莎露骨的對話紀錄，更曬出男方已交往多年的情分為由說出「我求妳了，妳毀了我的人生」、「我本來什麼都不怕，只怕失去妳，現在更是什麼都不怕了」、「愛妳是真的，現在恨妳入骨也是真的」等情緒勒索得話語。

此外，連王龍的姊姊也出面為弟弟出氣，更將小三加入群組中聊天，讓果果氣得在群組中痛罵：「你們真把我當前妻了，原來你們早就溝通好了，一個鼻子出氣過來找我」最後果果忍無可忍崩潰大哭「兩個人聊成這樣是無辜的，究竟要怎麼樣才是有罪？你們沒有錯，是我讓老公出軌了、是我讓小三得逞了、是我讓他姊傷心了」。

消息曝光後，許多網友留言怒批：「別放過他，最好人盡皆知」、「「他怎麼好意思說的，妳毀了他的人生」、「還把小三拉進家群了，原來欺負人是這樣欺負的」、「慶幸還没孩子，及時止損，你值得更好的」、「果斷放手，絕不能姑息，不然你就是一步錯步步錯」。