新竹市監理站與警方結合Uber Eats聯合辦理美食外送員教育訓練，透過學術科加強外送員防禦駕駛觀念。（新竹市監理站提供／王惠慧新竹傳真）

為加強提升機車外送員交通安全及防禦駕駛觀念，新竹市監理站、新竹市警察局交通隊結合Uber Eats聯合辦理美食外送員教育訓練，尤其針對新竹市前3大肇事路段，分析機車事故肇因並加強宣導，呼籲外送員上路送餐切勿搶快，確保安全。

新竹市監理站指出，外送員於運送美食途中，常因各種因素較其他駕駛人容易犯了搶快或違規的駕駛行為，這種情形尤其以交通繁忙車流量相當大的十字路口更容易發生。

依據交通部道安委員會提供新竹市交通事故統計分析，新竹市光復路、金山街、經國路為前3名易肇事路段；其中，機車事故肇因排行前三名，分別為未依規定讓車、未注意車前狀態，以及未保持行車安全距離。

新竹市監理站針對分析結果設計教育訓練課程，除於學科部分加強防禦駕駛、路權觀念及交通法規之外，同時術科由專業教練實車演練教導受訓外送員如何正確路邊起駛、兩段式左轉、變換車道及正確煞車方式等實地騎乘訓練，加深受訓外送員印象。

新竹市監理站長周景朗說，新竹市監理站2020年迄今已陸續協助美食外送平台辦理11場教育訓練，外送員在面對複雜的交通環境，常發生因搶時間送單並查看手機確認送餐資訊，用路時仍具有高度風險，希望透過教育訓練建立正確交通安全觀念。

新竹市警察局交通隊長郭彭賢也提醒受訓外送員，務必遵守交通規則，尊重自己及他人的生命。周景朗也提醒民眾，車輛接近路口時應減速停等並禮讓行人；今年3月31日起已提高對於車輛未禮讓行人的罰責，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為3600元。