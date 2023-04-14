飲食少油、少鹽較健康，醫師提醒，適度減「醣」也很重要。一名30歲女性家族有糖尿病史，因此相當注重養生，不過健檢發現為糖尿病前期，一個半月後診斷為糖尿病；原來她在飲食中少油、少鹽，但卻吃了一大堆水果，甚至刻意節食，導致胰島素分泌出問題。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在個人網站撰文指出，一名30歲女性有家族糖尿病病史，因此非常注意養生，不過體檢發現糖化血色素到6.3％，已經是糖尿病前期；詳細檢查發現她的胰臟機能都很好，建議在飲食部分多注意，並維持運動習慣，應該可以改善。

沒想到一個半月後，女子覺得身體怪怪的，且小便有泡泡，抽血檢查糖化血色素達7.8％，已從輕度糖尿病惡化到接近中度糖尿病。

女子擔心太胖影響病情控制，因此刻意節食減肥，自認吃得很養生，少油、少鹽，改吃很多水果。陳榮堅表示，造成她糖化血色素升高有2大原因，第一她吃太多水果，攝取過多糖分；第二，有些三高的人會去刻意節食，肚子餓了也不吃東西，久了導致身體的胰島素分泌紊亂。

醫師衛教正確的飲食觀念，女子一個月後，糖化血色素從7.8％降到6.8％；3個月後再降到5.9％。

另外，陳榮堅提醒，許多人為了養生刻意不攝取油脂，其實這樣有點危險，因為體內維生素D、維生素E、維生素K、維生素A，都需要油脂來輔助吸收，完全不攝取油脂時，這些維生素沒辦法在體內被吸收。