第2式「弓箭步」運動。（活力得提供／楊舒婷高雄傳真）

第3式「腳趾抓放」運動。（活力得提供／楊舒婷高雄傳真）

疫情鬆綁後，許多民眾開啟旅遊行程，不論是在國內踏青，還是出國自助行，都需要大量行走。一名40歲的沈姓婦人解封後到國外自由行，沒想到回家後右腳跟卻痛到不行，就醫後發現是因為大量行走造成的「足底筋膜炎」。活力得中山脊椎外科物理治療師陳慧瑩表示，由於長時間行走與站立，使得患者筋膜發炎，長時間恐造成纖維化、腿部變形，民眾可靠3式運動緩解。

沈婦在疫情解封後開心地出國自由行，沒想到在經歷多天行走後，返家時右腳跟卻開始疼痛，且日漸嚴重，尤其是在剛起床後，下床走路時特別疼痛，於是趕緊前往活力得就醫。

陳慧瑩發現，沈婦腳跟痛的狀況為「足底筋膜炎」，是因為長時間行走與站立造成的，若筋膜炎沒處置好，恐會導致慢性發炎，長期疼痛，甚至有可能足底筋膜纖維化。

陳慧瑩表示，足底筋膜炎若忽視不理會，誤以為是路走多的正常腳痛，長期下來有可能導致慢性發炎，長期疼痛，甚至有可能足底筋膜纖維化；而患者也會因為筋膜炎的疼痛，導致走路姿勢改變，進而讓腿部變形。

陳慧瑩提醒，若要避免瘋旅遊導致腳後跟痛，應盡量避免長時間行走和站立，平時進行針對足底筋膜的肌力訓練和放鬆，並選擇具包覆性和支撐性的鞋子，避免選擇太硬的鞋墊；也可利用3式運動來緩解。

第1式「毛巾牽拉」運動，坐在床上，膝蓋伸直，使用毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，一次15秒，重複10回合。以達放鬆小腿肌肉功效。

第2式「弓箭步」運動，面向牆壁，雙手扶牆，1腳在前、膝蓋彎曲，1腳在後、膝蓋伸直，直到後側腳的小腿後側有緊緊的牽拉感，維持這個動作15秒後換腳再進行一次，重複10回合，以達放鬆小腿肌肉功效。

第3式「腳趾抓放」運動，坐在椅子上，地上放一塊布，腳踩在布上進行抓放15次，重複10回合。以達訓練足部功效。