調查局驚爆澎湖縣調查站現任組長陳騏元涉嫌收賄10萬至20萬元不等，換取包庇受刑人利用借提機會出監與家屬會面處理私事醜聞！廉政署南部調查組獲報後，昨日前往陳住處、辦公室搜索，並約談陳員到案，橋頭地檢署今天上午6時餘向橋頭地院聲請羈押陳員，羈押與否法院預計下午開庭審理。

據悉，2019年至2021年間，時任嘉義市調查站的陳麒元，疑似收受2名在押人犯提供的手機，及受刑人家屬提供每次10萬元至20萬元不等的賄款，換取讓人犯與家屬私下會面處理私事；廉政署接獲情資後，由報請橋頭地檢署指揮偵辦，13日秘密發動搜索。

陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作長達10年，績效佳有「緝毒英雄」稱號，他結業時分發到台南市調查處，之後因故改調南機站，再轉往嘉義市站服務，並於當地升任9等專員，因嘉義市站無組長缺，近年調往澎湖縣站升任組長，此次爆發收賄案，令高層震驚。

陳騏元遭約談後，全案朝違反貪污治罪條例偵辦，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，罪刑極重。橋檢今訊畢後上午向橋頭地院聲押；而2名受刑人則押監所。