●蘋果收漲3.41%，報165.56美元。股神巴菲特斬釘截鐵地表示他「不考慮出售任何蘋果股票」，並盛讚蘋果公司、其執行長庫克以及iPhone用戶的忠誠度，稱「即使iPhone要價1萬美元也沒有人會放棄不用」。

●網飛漲4.58%，收在346.19美元。投銀Wedbush看好該串流媒體平台的業績表現可望超越內定目標，以及該平台的新訂戶營收增長可望提升公司獲利能力。富國銀行亦看好該串流媒體巨頭，稱網飛在美國的付費帳戶共享方案可能有助於提升業績表現。

●特斯拉漲2.97%，收在185.90美元。投資人將密切關注該電動車大廠下周公布的第一季財報，以了解特斯拉是否計畫進一步調降Model 3和Model Y等主要車型的價格，以及今年以來的接連降價對該公司獲利能力的影響。

●阿里巴巴漲2.48%，收在96.17美元，扭轉前一日的崩跌近6%。該中國電商巨頭本周股價波動加劇，因英國《金融時報》報導日本軟銀集團已經出售大部分阿里巴巴持股。