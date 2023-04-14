大陸桌球好手張繼科疑似握有前女友景甜和「重機女神」網紅痞幼私密影音的傳聞，近來鬧得沸沸揚揚，雖張繼科已否認，但仍止不住相關人跳出爆料，昨(13日)大陸自媒體爆料，張繼科過去曾想追求女神楊冪但失敗，而他和現任女友、富家千金張蕊已經未婚生子當爸媽，對此，張繼科方面尚未做出澄清，不知真偽。

昨微博帳號「吃瓜敲猛的阿飛」在最新節目中討論張繼科八卦，除了電訪「大陸第一狗仔」卓偉，兩位狗仔主持人也在節目中分享知道的傳聞，據知張繼科目前和富家千金張蕊交往穩定，已經有小孩，但還沒領證登記，而張蕊是白百何現任丈夫張思麟的前妻，自己本身也是含金湯匙出生，家境優渥，工作是明星造型師，去年該位狗仔主持人就拍到兩人一起去醫院，應該已經同居了2、3年。

另一位狗仔主持人說，聽聞張繼科曾交不少女友，某次還不小心把W女星的私密影音傳給景甜，而當時兩人還在交往階段，張繼科發現手滑傳錯後就立刻收回，景甜便質問他，張繼科稱是W女星在倒追他，但他不喜歡W女星，只喜歡景甜，而且張繼科特別愛炫耀，熱戀時常帶景甜到朋友家，還很不尊重女友。

此外，主持人更透露張繼科追求過楊冪，但最後不了了之，還找過女星袁姍姍借錢，引來大批網友回應：「路人想問一句，張繼科把誰得罪了，彷彿所有人都在錘他」、「有沒有可能這幫人都是在蹭熱度，張繼科事件誰的收益最高，誰就是始作俑者」、「以卓偉在狗仔界的地位來說應該也不會說得太離譜」、「女星們也要擦亮眼睛啊，不要啥人都要，寧缺毋濫啊。他這麼愛賭博應該不是一天兩天的事了」。

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