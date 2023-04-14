放眼瑞士表壇，有能力橫跨珠寶工藝與製表技術雙領域的品牌並不多，伯爵（PIAGET）即是其一。明年伯爵即將歡慶150周年，為了致敬品牌在1969年發表珠寶作品，成功轉型成為珠寶與鐘表的精品品牌，在表展推出多款結合高級珠寶工藝的腕表作品，並邀請品牌大使陳昊森前往瑞士與會，以一身帥氣合身西裝搭配Altiplano系列超薄鏤空珠寶表，展現大使風範。

伯爵於1874年創建於瑞士的La Cote-aux-Fees村落，品牌發展史上有兩個關鍵年份和重要里程碑，一是1957年伯爵研發9P手動上鍊超薄機芯，專業的製表技術讓人為之驚豔，確立在表壇的領導地位，一是1969 年發表風格前衛的Avant-garde系列珠寶時計作品，包括風格大膽色彩絢麗的金質手鐲表、鑲鋪珍稀寶石的長項鍊時計等，正式宣布跨足珠寶業。

伯爵Swinging Sautoir玫瑰金孔雀石表盤祖母綠項鍊表，全球限量一件。（PIAGET提供）

為了追溯根源，重回1960至1970年代璀璨風華，伯爵在今年WW表展上發表的作品以「超薄表」與「珠寶表」為兩大主軸，例如形象大使陳昊森就在表展晚宴上佩戴Altiplano系列超薄鏤空珠寶表，還搶先戴上最新的Polo系列黑曜石藍寶石超薄萬年曆腕表，完美展現伯爵製表的精湛工藝和超薄技術的領先地位，經典超薄，更添時尚。

伯爵Swinging Sautoir玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊表。（PIAGET提供）

此外，伯爵也在WW表展推出兩款以扭織金質鍊條組成的長項鍊時計，以及多款手工雕刻紋理的手鐲表，其中長項鍊時計是工藝大師以手工將金屬線紐織組裝成為螺旋花紋項鍊，主石是一顆25.38克拉橢圓形贊比亞祖母綠，設計靈感源自伯爵1960年代標誌性造型的橢圓形表盤。另一件長項鍊則以紐織金屬線環繞著表盤，生動呈現伯爵引以為傲的金質工藝「宮廷式裝飾」 (Palace Decor)風格。

伯爵18K玫瑰金土耳其石表盤手鐲表與18K白金黑蛋白石表盤手鐲表。（PIAGET提供）

為了體現伯爵對大自然的熱愛，手鐲表的表盤鑲嵌蛋白石，一款是樹皮和礦脈紋的飾面，另一款則是華美晶瑩的冰霜，並以不對稱美感呼應大自然之美，讓寶石更能展現深不可測的美感和神秘魅力。另有一款Limelight Aura系列18K白金藍寶石鑽石珠寶表，搭載自製430P手動上鍊機芯，長方形切割的藍寶石與鑽石勾勒層次漸變色調的美感，寶石鑲嵌工序需耗時260多個小時。

伯爵Limelight Aura系列白金藍寶石鑽石珠寶表，搭載自製430P手動上鍊機芯。（PIAGET提供）

伯爵Altiplano系列超薄自動上鍊藍寶石鏤空腕表，約404萬元。（PIAGET提供）

伯爵Polo系列礦石綠面超薄萬年曆腕表，搭載1255P機芯。（PIAGET提供）