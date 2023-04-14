台南永康一處工地12日發生驚悚工安意外，一名工人在指揮鋼樑吊掛作業時，H型鋼梁當場從空中鬆脫，一端疑似直接壓在工人頭上，工人當場消失在地面，有網友放慢動作認為工人當時還試圖用手接住，因身體在投影面上，應該是直接被壓扁，也有人認為是彈飛到後方平地未遭壓。

臉書社團《靠北違規》日前公開一段20秒影片，台南永康一名工人在現場指揮吊車作業時，吊車吊起鋼筋鐵條，但不到5秒鐘，疑似因吊掛設備鬆脫，鋼筋直接從空中掉下來，不偏不倚砸中下方的工人，鋼筋的一端疑似直接往工人頭部砸，工人隨即消失在地面，驚悚過程曝光。

一名工人在指揮鋼樑吊掛作業時，H型鋼梁當場從空中鬆脫，一端疑似直接壓在工人頭上，工人當場消失在地面。（翻攝自記者爆料網）

不過影片中另名男子稱該名工人被鋼筋砸到後，當場跌倒到後方的平地上，並沒有被壓扁，詳細情況還在釐清當中；許多網友看了紛紛留言，表示太驚悚，「台灣工安意識真的薄弱」、「壓到了…」、「台灣的便宜行事心態真的會害死人」、「直直釘下去的感覺..」、「吊掛物周圍不該站人」。

據了解，事發當下其他同事見狀嚇得打電話求救，救護人員到場時，工人已無意識，經初步檢傷，下半身已血肉模糊，雙下肢開放性骨折，緊急送往板橋亞東醫院急救。