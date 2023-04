ORIS是瑞士表壇少數堅持只製造機械表的品牌之一,因此吸引不少科技控與機械迷的喜愛。ORIS在WW表展發表多款腕表作品,包括3D列印技術碳纖維表殼的ORIS ProPilot Altimeter碳纖維表、與迪士尼科米蛙(Kermit)合作的聯名表,並在今年研發全新高性能Calibre 473機芯,在科技研發上不斷精進,從玩把腕表的過程中領略機械之美,帶給表迷更多樂趣。

★3D列印技術ProPilot Altimeter碳纖維表

ORIS推出表界第一只以3D列印技術打造一體成型碳纖維表殼的 ProPilot Altimeter高度測量腕表,由於表殼一體成型,不僅更纖薄輕盈,且更加耐用。該技術是ORIS與蘇黎世聯邦理工學院成立的9T Labs公司攜手合作,歷經3年開發改良完成,搭配更優異的測高儀模組,從原先測高儀的量測高度1萬5000英尺或4500公尺,大幅提升到1萬9700英尺或6000公尺,搭載小巧的793機芯,讓腕表更加纖薄。

ORIS與蘇黎世聯邦理工學院合作研發3D列印技術打造一體成型碳纖維表殼的ProPilot Altimeter高度測量腕表。(ORIS提供)

ORIS的3D列印碳纖維表殼ProPilot Altimeter高度測量腕表。(ORIS提供)

★科米蛙聯名表

「Joy of Mechanics」(機械的樂趣)一直是ORIS的品牌宗旨,因此今年ORIS推出一款ProPilot×Kermit聯名表,是以ProPilot× Calibre 400腕表為基礎,與搞笑幽默的「科米蛙」Kermit the Frog聯手為腕表賦予更多歡樂元素,表盤為科米蛙的亮黃綠色,6點鐘的日期窗,在每個月的第一天會出現科米蛙的圖像,在這個特別的「Kermit Day」,提醒大家要享受當下美好的一天,感受「科米蛙」的歡樂無憂,ORIS還邀請科米蛙為這款表高歌《Gotta Make Time For Me》,充滿童趣。

ORIS與科米蛙合作推出ProPilot×Kermit聯名表,表盤為科米蛙的亮黃綠色。(ORIS提供)

ORIS與科米蛙合作推出ProPilot×Kermit聯名表,科米蛙為這款表高歌《Gotta Make Time For Me》,十分可愛。(迪士尼提供)

★全新Calibre 473機芯

ORIS自1904年以來已創造超過270款機芯,雖在70年代因石英危機被迫暫停,但隨及在2000年代重啟機芯創作計畫推出Calibre 100機芯,不斷地在機芯研發上精進努力,繼2014年的Calibre 110手動上鍊機芯、2020年的Calibre 400機芯之後,今年ORIS再推出Calibre 473機芯,具備時針、分針、小秒盤、日期指針和五日動力儲存,並在表背機芯新增120小時的動力儲存顯示,目前已申請專利。