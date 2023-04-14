ORIS是瑞士表壇少數堅持只製造機械表的品牌之一，因此吸引不少科技控與機械迷的喜愛。ORIS在WW表展發表多款腕表作品，包括3D列印技術碳纖維表殼的ORIS ProPilot Altimeter碳纖維表、與迪士尼科米蛙（Kermit）合作的聯名表，並在今年研發全新高性能Calibre 473機芯，在科技研發上不斷精進，從玩把腕表的過程中領略機械之美，帶給表迷更多樂趣。

★3D列印技術ProPilot Altimeter碳纖維表

ORIS推出表界第一只以3D列印技術打造一體成型碳纖維表殼的 ProPilot Altimeter高度測量腕表，由於表殼一體成型，不僅更纖薄輕盈，且更加耐用。該技術是ORIS與蘇黎世聯邦理工學院成立的9T Labs公司攜手合作，歷經3年開發改良完成，搭配更優異的測高儀模組，從原先測高儀的量測高度1萬5000英尺或4500公尺，大幅提升到1萬9700英尺或6000公尺，搭載小巧的793機芯，讓腕表更加纖薄。

ORIS與蘇黎世聯邦理工學院合作研發3D列印技術打造一體成型碳纖維表殼的ProPilot Altimeter高度測量腕表。（ORIS提供）

ORIS的3D列印碳纖維表殼ProPilot Altimeter高度測量腕表。（ORIS提供）

★科米蛙聯名表

「Joy of Mechanics」（機械的樂趣）一直是ORIS的品牌宗旨，因此今年ORIS推出一款ProPilot×Kermit聯名表，是以ProPilot× Calibre 400腕表為基礎，與搞笑幽默的「科米蛙」Kermit the Frog聯手為腕表賦予更多歡樂元素，表盤為科米蛙的亮黃綠色，6點鐘的日期窗，在每個月的第一天會出現科米蛙的圖像，在這個特別的「Kermit Day」，提醒大家要享受當下美好的一天，感受「科米蛙」的歡樂無憂，ORIS還邀請科米蛙為這款表高歌《Gotta Make Time For Me》，充滿童趣。

ORIS與科米蛙合作推出ProPilot×Kermit聯名表，表盤為科米蛙的亮黃綠色。（ORIS提供）

ORIS與科米蛙合作推出ProPilot×Kermit聯名表，科米蛙為這款表高歌《Gotta Make Time For Me》，十分可愛。（迪士尼提供）

★全新Calibre 473機芯

ORIS自1904年以來已創造超過270款機芯，雖在70年代因石英危機被迫暫停，但隨及在2000年代重啟機芯創作計畫推出Calibre 100機芯，不斷地在機芯研發上精進努力，繼2014年的Calibre 110手動上鍊機芯、2020年的Calibre 400機芯之後，今年ORIS再推出Calibre 473機芯，具備時針、分針、小秒盤、日期指針和五日動力儲存，並在表背機芯新增120小時的動力儲存顯示，目前已申請專利。