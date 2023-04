以阿爾卑斯山最高峰白朗峰為名的萬寶龍(Montbalnc),與山岳冰川有著深厚的情感與連結,去年推出1858系列Geosphere零氧計時腕表,完美詮釋品牌的DNA之後,今年在WW表展上再推1858系列Geosphere 世界時間計時零氧腕表,另推出灰面表盤的1858系列Iced Sea日期顯示腕表、1858系列單按把計時Unveiled Secret腕表等,再寫傳奇。

萬寶龍1858系列Geosphere計時零氧腕表The 8000限量款290,表背鐫刻登山家Nimsdai攀登的14座8000公尺高峰與名稱,30萬8100元。(Montbalnc提供)

★挑戰零氧登頂 再添傳奇

去年5月,尼泊爾登山家Nimsdai Purja在沒有氧氣輔助的情況下,戴著萬寶龍為他打造的1858系列Geosphere零氧腕表登上聖母峰,打破世界紀錄,為了向這位登山英雄致敬,萬寶龍今年再推1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕表The 8000限量款290,底蓋3D彩色雷射鐫刻Nimsdai攀登的14座8000公尺高峰與名稱,並刻有他的勵志名言「Don’tbe afraid to dream big」和「Giving up is not an option」,限量290只。

萬寶龍1858系列Geosphere世界時間零氧腕表The 8000,底蓋飾有K2峰,23萬4100元。(Montbalnc提供)

另一款1858系列Geosphere世界時間零氧腕表The 8000,設計靈感源自另一位登山英雄Reinhold Messer,他是第一位登上世界14座高峰的登山者,底蓋飾有K2峰,是Reinhold Messner親自選擇的世界第二高峰,因為K2是攀登難度最高、也是最需要技巧的危險山峰。

★1858系列Iced Sea

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示腕表繼推出藍色、綠色表盤款之後今年推出冰河灰表盤款,而且加碼推出限量版禮盒套組,內含藍、綠、灰面三款腕表,三款腕表以彩色雷射鐫刻白朗峰的不同美景,分別是艾格峰 (Aiguille du Moine)、德魯峰 (Les Drus)、大喬拉斯峰 (Les Grandes Jorasses),表盒上有白朗峰3D浮雕,值得珍藏。

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示腕表,今年新增冰河灰表盤。(Montbalnc提供)

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示腕錶限量禮盒,有藍面、綠面和灰面三只表,36萬5000元。(Montbalnc提供)

★Unveiled Timekeeper、Unveiled Secret腕表玩創意

萬寶龍為慶祝Minerva製表廠165周年和表廠首款計時機芯面世100周年,推出Unveiled Timekeeper Minerva計時碼表,以表圈取代按把,順時鐘轉動表圈20度即可開啟計時,再次微轉暫停,再轉秒針即返回,計時更加方便,且可減少兩個按把。

萬寶龍1858系列單按把計時Unveiled Secret限量款88腕表。(Montbalnc提供)

另一款1858系列單按把計時Unveiled Secret腕表,將經典手動上鍊MB M16.29機芯翻轉過來,傳奇的計時機芯在表盤上展露無遺,並在精鋼表殼塗覆黑色塗層,再手工水洗,營造仿舊鋼飾面效果,藉此向經典致敬。