以阿爾卑斯山最高峰白朗峰為名的萬寶龍（Montbalnc），與山岳冰川有著深厚的情感與連結，去年推出1858系列Geosphere零氧計時腕表，完美詮釋品牌的DNA之後，今年在WW表展上再推1858系列Geosphere 世界時間計時零氧腕表，另推出灰面表盤的1858系列Iced Sea日期顯示腕表、1858系列單按把計時Unveiled Secret腕表等，再寫傳奇。

萬寶龍1858系列Geosphere計時零氧腕表The 8000限量款290，表背鐫刻登山家Nimsdai攀登的14座8000公尺高峰與名稱，30萬8100元。（Montbalnc提供）

萬寶龍1858系列Geosphere計時零氧腕表The 8000限量款290，表背鐫刻登山家Nimsdai攀登的14座8000公尺高峰與名稱，30萬8100元。（Montbalnc提供）

★挑戰零氧登頂 再添傳奇

去年5月，尼泊爾登山家Nimsdai Purja在沒有氧氣輔助的情況下，戴著萬寶龍為他打造的1858系列Geosphere零氧腕表登上聖母峰，打破世界紀錄，為了向這位登山英雄致敬，萬寶龍今年再推1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕表The 8000限量款290，底蓋3D彩色雷射鐫刻Nimsdai攀登的14座8000公尺高峰與名稱，並刻有他的勵志名言「Don’tbe afraid to dream big」和「Giving up is not an option」，限量290只。

萬寶龍1858系列Geosphere世界時間零氧腕表The 8000，底蓋飾有K2峰，23萬4100元。（Montbalnc提供）

另一款1858系列Geosphere世界時間零氧腕表The 8000，設計靈感源自另一位登山英雄Reinhold Messer，他是第一位登上世界14座高峰的登山者，底蓋飾有K2峰，是Reinhold Messner親自選擇的世界第二高峰，因為K2是攀登難度最高、也是最需要技巧的危險山峰。

★1858系列Iced Sea

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示腕表繼推出藍色、綠色表盤款之後今年推出冰河灰表盤款，而且加碼推出限量版禮盒套組，內含藍、綠、灰面三款腕表，三款腕表以彩色雷射鐫刻白朗峰的不同美景，分別是艾格峰 (Aiguille du Moine)、德魯峰 (Les Drus)、大喬拉斯峰 (Les Grandes Jorasses)，表盒上有白朗峰3D浮雕，值得珍藏。

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示腕表，今年新增冰河灰表盤。（Montbalnc提供）

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示腕錶限量禮盒，有藍面、綠面和灰面三只表，36萬5000元。（Montbalnc提供）

★Unveiled Timekeeper、Unveiled Secret腕表玩創意

萬寶龍為慶祝Minerva製表廠165周年和表廠首款計時機芯面世100周年，推出Unveiled Timekeeper Minerva計時碼表，以表圈取代按把，順時鐘轉動表圈20度即可開啟計時，再次微轉暫停，再轉秒針即返回，計時更加方便，且可減少兩個按把。

萬寶龍1858系列單按把計時Unveiled Secret限量款88腕表。（Montbalnc提供）

另一款1858系列單按把計時Unveiled Secret腕表，將經典手動上鍊MB M16.29機芯翻轉過來，傳奇的計時機芯在表盤上展露無遺，並在精鋼表殼塗覆黑色塗層，再手工水洗，營造仿舊鋼飾面效果，藉此向經典致敬。