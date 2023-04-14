今年WW表展上也有不少鐘表品牌推出復刻腕表，藉此向經典致敬，如IWC今年復刻1976年由鐘錶大師Gerald Genta打造的工程師表，真力時（Zenith）為致敬首款DEFY腕表，推出DEFY Revival Shadow復刻版腕表；帝舵（TUDOR）也推出Black Bay系列新作，並升級獲得瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證。

IWC今年主打復刻自1976年由鐘錶大師Gerald Genta設計的Ref.1832腕表，因設計風格簡約，與當年的賓士C111和Braun T3收音機都是該年代的代表作，成為是70年代專業機械工程師的愛表，今年IWC推出復刻版，藉此向設計大師致敬。

IWC向1976年鐘表大師Gerald Genta設計的工程表致敬，推出四款復刻表，圖為水藍色表面精鋼表款。(IWC提供)

真力時（Zenith）於1969年發表首款DEFY腕表，奠定表壇地位，今年推出新款DEFY Revival Shadow復刻版腕表，Shadow有著黑色的意涵，也是復刻經典的意義，外觀復古，但內裝和細節設計現代摩登，就連由Gay Freres公司專為Zenith於1969年設計的Ladder表帶，也換上高科技鈦金屬，透過深邃色調和低調紋理，將歷史經典傳承與現代特色完美結合。

真力時向經典DEFY腕表致敬，推出DEFY Revival Shadow腕表，外觀復古，但內裝和細節設計現代摩登。（Zenith提供）

帝舵表於2012年問市的Black Bay腕表，是品牌最受歡迎的表款，繼2015年搭載自製機芯之後，今年新表以黑色表盤搭酒紅色表圈，且內裝再升級，榮獲METAS大師天文台精密時計認證，藉此宣示未來所有表款都將全面朝獲得METAS認證的目標邁進。