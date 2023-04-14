鐘表是高科技產業，唯有不斷升級，才能不被市場淘汰。今年朗格（A. Lange & Sohne）推出搭載自製機芯的ODYSSEUS Chronograph腕表，帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）再推出Tonda PF系列追針計時腕表，名士表（Baume & Mercier）為慶祝Riviera問市50周年，推出39mm縮小版全新尺寸腕表。

朗格於4年前推出風格優雅簡約又兼具運動時尚的ODYSSEUS腕表，向世人展現優越的自製機芯。今年，朗格升級推出ODYSSEUS Chronograph自動上鍊腕表，搭載最新研發的L156.1型機芯，同時也是朗格第一款自動上鍊計時機芯，具備可將計時指針歸零的創新動態功能，十分精巧，全球限量100只。

朗格今年推出搭載自製自動上鍊機芯的ODYSSEUS Chronograph腕表，技術再升級。（A. Lange & Sohne提供）

帕瑪強尼腕表擅長將繁複的功能極簡化，看似簡約時尚的表盤，卻蘊藏極為複雜的功能，繼去年推出Tonda PF系列兩地時區腕表後，今年帕瑪強尼推出Tonda PF系列追針計時腕表，再度讓人驚豔，以創新技術透過兩支重疊的分針來計時，取代傳統表圈的計時方式，展現製表的高超技術。

名士表為慶祝利維拉Riviera系列腕表50周年，推出多款紀念款腕 表，其中39mm全新尺寸腕表，拋光緞面打磨精鋼表殼更加晶亮，有藍色煙薰藍寶石、灰色煙薰藍寶石和噴砂鈦金屬三種表盤，讓表盤上經典的山海紋飾更加鮮活立體，搭配可自行更換藍色橡膠或鱷魚皮快拆表帶，更添時尚感。