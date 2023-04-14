今年WW表上最受矚目的焦點，莫過於有「表王」之稱的百達翡麗(Patek Philippe)加入陣營，壯大WW表展在表壇的影響力，而百達翡麗也不負眾望，端出17件最具代表性的年度鉅作參展，幾乎旗下每個系列都有新品，今年更推出5款頂級複雜功能打簧報時表，以傳承工藝與創新技術贏得表壇一致讚賞。

★5只打簧報時表 無人能及

放眼表壇，有能力打造級複雜功能打簧報時表的鐘表品牌屈指可數，能勉力一年推出一兩只，已屬難能可貴，百達翡麗今年一口氣推出五款打簧報時表，堪稱表壇翹楚。

百達翡麗編號6300/403G-001大師報時高級珠寶腕表，鑲嵌綠寶石和鑽石，價格逾1.2億元。(Patek Philippe提供)

一款編號6300GR-001新款百達翡麗大師報時腕表，首次採用白金與玫瑰金雙色調，具備三問、萬年曆、大小自鳴、兩地時間、鬧鈴等20項複雜功能，雙面表盤可翻轉設計。升級奢華版的編號6300/403G-001大師報時高級珠寶表，表殼與表圈鑲嵌總重7.87 克拉綠寶石與20.54克拉鑽石，是拍賣會領拍等級的年度鉅作，吸引藏家的目光，要價1.2億元。

編號6300GR-001新款百達翡麗大師報時腕表，首次採用白金與玫瑰金雙色調。(Patek Philippe提供)

編號5316/50P-001高複雜三問表融合了三問、陀飛輪及萬年曆裝置，獨特的鉑金表殼、鏤空設計，以及藍寶石水晶呈現藍色金屬化效果，表盤由藍色漸變為黑色，別具層次美感。

編號5316 50P-001高複雜三問表融合了三問、陀飛輪及萬年曆裝置，鏤空機芯與漸層色表盤是特色。(Patek Philippe提供)

另有兩款融入珍稀手工藝的三問腕表，一是編號5531G-001世界時區三問表，既是首款可時刻報上當地時間的三問時計，亦是首款世界時區三問白金腕表，表盤以全新大明火掐絲琺瑯描繪艘蒸汽船在日內瓦湖上航行的美景。另一款編號5178G-012珍稀手工藝三問表，搭配自動上鍊機芯及「教堂鐘聲」音簧，表盤是以人手刻上交錯渦形飾紋，並飾以藍色大明火透明琺瑯。

百達翡麗編號5531G-001世界時區三問表，是首款可時刻報上當地時間的三問時計，亦是首款世界時區三問白金腕表。(Patek Philippe提供)

編號5178G-012珍稀手工藝三問表，為教堂鐘聲音簧，表盤以人手刻上交錯渦形飾紋，並飾以藍色大明火透明琺瑯。(Patek Philippe提供)

★「天王表」擁3項專利 「天后表」功能再升級

除了打簧報時的頂級複雜功能腕表，百達翡麗今年還主打兩款腕表，「天王表」Calatrava編號5224R- 001 24小時顯示兩地時間腕表，備有兩地時間雙時區和原創24小時顯示功能，24小時時標表盤的設計源自1905年的懷表，上半是白天，下半則是晚上，該腕表申請了3大專利，其中最引人注目的是單按把3段式設計，可上鍊、設定當地和家鄉時間，配備兩枚中央時針，讀時更加清晰，搭載31-260 PS FUS 24H新款自動上鍊機芯。

百達翡麗今年主打Calatrava編號5224R- 001 24小時顯示兩地時間腕表，擁有3項獨家專利，167萬8000元。(Patek Philippe提供)

另一款為百達翡麗女性表迷特別打造「天后表」編號5261R-001 Aquanaut Luce女表，是第一只專為女性表迷設計的年曆女表，採用26-330 S QA LU新款自動上鍊機芯，包括了日期顯示、月相顯示、星期和月份附屬顯示盤等，專利的年曆裝置，只需在每年二月以手動校正即可，玫瑰金表殼搭配優雅的藍灰色表面和表帶，充滿了都會時尚感。

百達翡麗今年主打編號5261R-001 Aquanaut Luce女表，是品牌首只專為女性設計的年曆表，179萬9000元。(Patek Philippe提供)

★Calatrava腕表添新血 色彩更繽紛

百達翡麗在2015年推出Calatrava飛行員兩地時間腕表，掀起表壇飛行員風格腕表的流行風潮，今年更推出兩款計時碼表，分別是Calatrava 編號5924G-001藍面和5924G-010卡其綠面飛行員兩地時間計時碼表，前者為藍灰色放射狀表盤，後者則是卡其綠色塗漆表盤，兩款腕表皆採用CH 28-520 C FUS自動上鍊機芯，具備自動回位計時秒功能、兩地時間雙時區功能和利用指針展示日期等三項複雜功能。

Calatrava編號5924G-001藍面和5924G-010卡其綠面飛行員兩地時間計時碼表，讓飛行表更加繽紛，221萬4000元。(Patek Philippe提供)

為呼應運動腕表的流行趨勢，百達翡麗Calatrava腕表也融入多元色彩的表盤和動感的設計風格，全新登場的Calatrava編號6007G三款腕表，在「碳纖風格」凸紋裝飾的黑檀木色表盤上添加黃色、紅色與天藍色等色彩，就連織紋表帶也融入三種色調的縫線，充滿活力。

全新登場的Calatrava編號6007G系列腕表，在細節添加黃色、紅色與天藍色彩，更添活力和動感，110萬7000元。(Patek Philippe提供)

★玫瑰金掀奢華時尚

百達翡麗於1976年推出的金鷹Nautilus系列與1997年問市的海底探險家Aquanaut系列，成功引領表壇的運動風潮，且是品牌最受歡迎的表款，繼推出Aquanaut自動上鍊計時碼表精鋼款和白金款之後，今年推出Aquanaut編號5968R-001計時碼表，搭配了玫瑰金表殼，完美詮釋時下最IN的奢華運動風。

Aquanaut編號5968R-001計時碼表，搭配了玫瑰金表殼更添奢華，221萬4000元。(Patek Philippe提供)

另一款編號5905R-010自動回位計時秒年曆腕表，將百達翡麗兩大最實用的年曆與計時碼表功能集於一身，同樣以玫瑰金表殼搭配藍色放射狀表面，更添奢華。充滿裝飾藝術風格的編號4962/200R-001 Gondolo Serata腕表，以玫瑰金表殼鑲飾錳鋁榴石，營造出雙色漸變效果，凸顯表殼精緻弧線，表盤以花卉圖案潤飾，更添品味。

編號5905R-010自動回位計時秒年曆腕表，將百達翡麗兩大最實用的年曆與計時碼表功能集於一身。(Patek Philippe提供)

充滿裝飾藝術風格的編號4962/200R-001 Gondolo Serata腕表，以玫瑰金表殼鑲飾錳鋁榴石，117萬6000元。(Patek Philippe提供)

★鑲鑽女表 時尚品味

編號5268/200R-010 Aquanaut Luce新款自動上鍊女表，玫瑰金表殼搭配鑲有48顆鑽石的表圈，並採用灰棕色表盤和表帶的暖和色調，奢華又不減休閒品味。

編號5268/200R-010 Aquanaut Luce新款自動上鍊女表，玫瑰金表殼，157萬4000元。 (Patek Philippe提供)

同樣是鑲鑽奢華版的Calatrava編號4997/200R-001新款自動上鍊鑽表，以玫瑰金表殼搭配紫色表盤與表帶，表盤上同心波浪凸紋圖案，以50多層剔透塗漆營造深邃迷人的視覺效果。