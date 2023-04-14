國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，各國必須採取更多措施來避免全球貿易日益分散所導致代價高昂的後果，並協助避免「第二次冷戰」。

喬治艾娃在世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金春季會議正式開始的記者會上說：「我也是知道冷戰會帶來什麼後果的其中一人，冷戰對人才和對世界的貢獻來說，都會造成損失。」

她說，「我不想看到這樣的情況重演」，並補充說，世界應該「理性地接受我們需要付出一些代價，也會產生一些分裂，但必須讓這些代價降低」。

法新社報導，喬治艾娃是在前蘇聯的衛星國保加利亞出生長大。

她表示，世界銀行和國際貨幣基金等多邊機構，在防止世界分裂成不同集團，並造嚴重經濟後果一事上可以發揮重要功能。

國際貨幣基金本週稍早的報告預測，英國脫歐、美中貿易戰，和俄羅斯入侵烏克蘭等事件導致貿易日益破碎化，可能會使全球經濟規模比原本該有的規模縮減7%。

喬治艾娃表示，政策制訂者在「捍衛公民利益」上，發揮至關重要的作用。

她說：「如果我們不能變得更為理性，那麼世界各地的人會過得更糟。」