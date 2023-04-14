TOYOTA堅信碳中和需靠多元電動化方式達成，讓全世界的顧客可依照當地情況、因地制宜導入不同的電動化車款，以達成最顯著的減碳效果。台灣目前已正式導入BEV(Battery Electric Vehicle)、PHEV(Plug-In Electric Vehicle)及HEV(Hybrid Electric Vehicle)等各式電動化車輛。而和泰車也持續探索氫能在台灣發展的可能性，並與國內工業氣體領導廠商－聯華林德合作，專案引進最新氫能電動車TOYOTA MIRAI，此次亦在展覽中首次對外亮相，可更加了解氫能科技與TOYOTA碳中和的中長期戰略。

本次展出的氫能電動車MIRAI在日文中為「未來」的涵義，代表車款搭載TOYOTA最尖端技術，具備可長達750公里的續航里程，且能源補充速度與現行的燃油車款相同，可於3-5分鐘內加滿氫氣，無須長時間等待。另外，因行駛過程中只排放水，也被稱為終極環保車輛。

另外，市區公車及公部門用車需在2030年達到全面電動化，氫能車也可望成為其中要角。和泰車積極與原廠爭取新能源商品，此次於會場首次展出未來規畫導入的氫能低底盤巴士-TOYOTA CAETANO H2 CITY GOLD動力中的儲氫瓶模組以及FC燃料電池模組，加速氫能運具推動。

H2 CITY GOLD氫能巴士現已於歐洲多個城市運行，如葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等。此款車型裝有達37.5公斤的氫氣，加氫過程僅需10分鐘，而續航力高達400公里。並配有60千瓦的燃料電池，180千瓦馬達，44千瓦鋰電池組，並有ABS、EBS、ASR、ESC等安全配備，符合歐洲最高等級的安全規範。

和泰集團旗下的子公司-車美仕致力於提供車主更智能的用車體驗，透過車機與手機APP的連結，提供最即時的智慧雲端功能。2019年推出TOYOTA Drive+ Connect車聯網服務，自上市後，深獲車主的熱愛與好評，至今已累積超過20萬名車主使用，陪伴車主行駛逾45億公里，累積至今已成為具規模之車聯網服務。2023年更推出全新TOYOTA Drive+ Link 智能車載系統，主打智慧導航、24小時愛車守護、旅程日誌、行車助理、影音串流與OTA雲端更新等六大智慧特色。