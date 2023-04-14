涉及2455項產品！陸貿易壁壘調查影響大？ 王美花回應了 @ChinaTimes

繼中共環台軍演後，大陸商務部12日公告，即日起就台灣對大陸貿易限制進行2455項產品的貿易壁壘調查，此外，大陸也以「從事航太活動」為由，原計畫16日至18日在「台北飛航情報區」管轄範圍設置禁航區，後因我方抗議由3天變成27分鐘。然而，相關部會首長對於事件的反應讓媒體人謝寒冰相當不滿，直言他們一問三不知，到底要這些官員幹嘛？

大陸商務部就台灣單方面貿易限制2455項商品進口展開貿易壁壘調查，昨(13)日在立院引發不分藍綠立委關切。對於是否影響海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）存續？王美花先是認了「未來不知道」，後來被問及大陸是否可能展開報復？對我出口對岸金額衝擊多寡？王美花都說「不曉得」，引發批評。

謝寒冰昨日在政論節目《頭條開講》中痛斥王美花，什麼都不知道，為什麼要來當部長？此外，針對大陸民航部門以「從事航太活動」為由，通知將連續3天在台灣北部海域85浬畫設禁航區，最後在台灣與日、韓等多國提出抗議，陸方同意縮短為27分鐘，謝寒冰直言，是我方抗議還是日、韓抗議，又或者是本來就決定27分鐘，現在各方各說各話。謝寒冰質疑，交通部到底能不能證實相關事宜，並直呼事情「可怕在一問三不知」。

謝寒冰強調，這些官員一問三不知，什麼都不曉得，要這些官員幹嘛？