Along with his injured thumb, CJ McCollum played the final seven games of the season with a torn labrum in his shoulder, sources tell @TheAthletic.



It'll be a long offseason for the Pels' veteran guard. — Will Guillory (@WillGuillory) April 13, 2023

在13日鵜鶘118比123不敵鵜鶘慘遭淘汰的附加賽中，鵜鶘當家射手麥科倫投15中5、僅拿14分，表現明顯失常，但《The Athletic》記者古羅瑞14日搶先爆料，強調麥科倫不僅帶著手指傷勢，更在本季最後7場比賽都帶肩膀關節唇撕裂的嚴重傷勢咬牙上場，接下來休兵期間即將面臨漫長復健與養傷階段了。

正常來說，肩膀關節唇撕裂傷勢不該繼續上場，可是面對鵜鶘早就少了明星大前鋒錫安威廉森助陣，麥科倫當然不願太早接受手術宣告提前報銷，鵜鶘本季堪稱「雷聲大、雨點小」，開季還幾乎排在西區前4行列，可惜隨著錫安威廉森提前報銷落到西區第9。

麥科倫本季例行賽打了75場，平均可拿20.9分、5.7助攻與4.4籃板，相較於鵜鶘另外兩大年輕主力，錫安威廉森因傷只打29場，英格拉姆也打打停停僅上了45場，兩人加起來本季出賽場次竟然還比麥科倫少了1場，只能說麥科倫已經夠賣命了，卻碰上了兩名「豬隊友」！