有「暗黑李毓芬」稱號的辣模Mandi陳香菱，日前透過IG指控AV導演圤智雨會要求女優「潛規則」，被圤智雨提告妨害名譽。台北地檢署調查時，圤坦承他先前與AV女優「娃娃」翁雨澄的「口角」是炒新聞，增加新聞曝光度，因此認定陳女是不知內情而發文附和，犯罪嫌疑不足，14日不起訴陳女。

AV導演圤智雨先前捲女優「娃娃」翁雨澄與吳夢夢「台灣第一女優」頭銜爭奪戰火中，意外被抖出狂盧女優要求「潛規則」，經檢察官調查後，證明一切全都是新聞炒作。

本案緣於AV女優「娃娃」翁雨澄於去年6月16在IG上發文「哎呀你怎麼不說說你一直要捧紅我換跟我睡覺呢？還盧了非常久，這個我有錄音呢！可惜因為我拒絕你而改你開口要錢的那段沒有錄到音呢！你說你幫其他女優寫新聞收15萬，跟我收12萬就好。」

翁女並PO文「收錢之後你操作我就是要攻擊吳夢夢，我不願意按你的意思公開攻擊吳夢夢就是不按你的劇本走，最後丟了一個電話給我做了一個小採訪就沒有。現在想想我應該是被騙錢了，你因為華根初上第一集太失敗而被撤換第二、第三集的掛名導演，就開始不爽鄧佳，你現在能合作的也是我當幫忙牽線介紹給你的」。

陳女隨後轉發翁女貼文，並發文附和「圤先生就是這樣的人1.會要求女生「潛規則」2.會要求女生攻擊其他網紅3.會私下跟很多人說，有那些網工的負面新聞都是他在幕後操盤的，讓對方覺得他是有資源且不好惹的人」。事後遭圤控告加重誹謗。

檢察官調查時，圤坦承他跟「娃娃」口角其實是炒新聞，她付我13萬元，假裝我們在口角，認為圤自始之目的即在進行新聞炒作，增加媒體曝光度，對於因此塑造出會對AV女優，寫真女星等「潛規則」、操盤爆料及炒作新聞之社會形象已了解於心，並容許此一結果發生。

檢察官認定陳女因不知圤、翁2人炒新聞的目的，而發文附和，犯罪嫌疑不足，今不起訴陳女。