物價高漲薪水不漲，不少年輕人出社會仍繼續住在家裡。一名網友好奇詢問，住家裡的同事每天的開銷就是交通費，每個月賺的錢都是可支配的所得，不知道大家會不會很羨慕，引起網友討論，不少人坦言，住家裡可以省錢，但爸媽多少會管，等於缺少自由，其實長久下來超痛苦的。

一名網友在PTT上分享，有些同事住家裡，所以沒有月繳房租的壓力，然後每天三餐基本上都是吃家裡的，除非要和朋友或同事聚餐；每天早上必備的一杯咖啡，也都是喝公司提供的，算下來每天最大的開銷竟然是交通費，而且有些女同事甚至還有男朋友接送上下班，基本上一天下來開銷是0元。

原PO表示，這些同事每個月工作賺的錢，基本上都是可支配所得（所得收入總計 - 非消費支出），不知道大家會不會羨慕這些人？

貼文引起網友討論，不少人坦言不會很羨慕，因為住家裡雖然很省錢，但是也會衍生出不少缺點，而且若和家人的關係不是很好，住起來會很痛苦。「住家裡真的就只有省錢而已」、「住家裡不自由，連晚睡都會被碎念」、「爸媽很愛管的真的寧可搬出去住」、「真的有好有壞」、「被父母管無法好好耍廢很痛苦」。