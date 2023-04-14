一架載有10名隊員的日本陸上自衛隊黑鷹直升機，6日在沖繩縣宮古島周邊失聯，日本海上自衛隊的艦艇昨晚進行搜救行動時，發現海中疑似有機體的殘骸以及可能是隊員的形體。

日本琉球放送電視台（RBC）報導，日本陸上自衛隊一架黑鷹直升機6日飛越沖繩縣南部宮古島外海上空時失聯，機上有2名飛行員、2名維修人員與6名機組人員。

日本海上保安廳搜救人員連日持續搜救，日前發現數個看似屬於直升機的碎片殘骸，包括一扇機門、斷裂的葉片與仍裝在袋子裡的黃色救生艇。

報導指出，海上自衛隊艦艇昨晚9時20分（台灣時間昨晚8時20分），利用水中相機在沖繩宮古島鄰近的伊良部島附近海底發現機體殘骸及疑似隊員的形體。之後，又發現3、4名隊員的形體。

今天清晨開始，海上自衛隊又出動艦艇進行搜救。

這架UH-60JA直升機於當地時間6日下午3時46分載著陸上自衛隊第8師團師團長（陸將）坂本雄一等共10人，從沖繩縣宮古島基地起飛，雷達光點在10分鐘後於沖繩縣伊良部島東北方約2公里空域消失。黑鷹直升機在失聯前2分鐘最後一次與航管通聯時並無異狀。