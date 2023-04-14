基隆一名保全去年7月與一名人妻短暫交往約2個月，人妻丈夫事後在手機內發現多張親密合照，妻子不但在辦公室公然坐在男方腿上，還送給男方情侶錶；小王為此遭求償50萬，在法庭上崩潰坦承有交往，但說交往2個月以來只接吻一次，希望法官減輕金額，法官最後判賠6萬。

判決書中丈夫主張他在妻子手機發現LINE訊息，得知妻子與另名男子去年7月中旬至同年9月7日間，在辦公室內牽手、擁抱、多次接吻、妻子坐在對方腿上，2人還同遊基隆市深澳坑路上的彩虹屋，妻子還送對方情侶錶，丈夫因此主張遭侵害配偶權，求償精神慰撫金新臺幣50萬元。

遭求償的男子雖承認去年7月中旬至同年9月7日間有與女方交往，但稱僅在8月間發生一次接吻，則女方丈夫雖出示購買情侶錶的消費明細，僅能證明女方確實有購買該錶，不能證明是贈送給他；小王稱目前擔任保全月薪約3萬6，離婚後還須扶養未成年子女及負擔房貸，盼法官能酌減賠償金額。

法官認為，男子明知女方已婚還私下約會，以情侶關係進行互動，縱使只有接吻1次，不論是否曾發生性行為，都已經超過正常社交可容忍的範圍，考量到雙方的地位、身分、經濟能力、案件侵害程度等因素，最終判他應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。