●美國3月最終需求生產者價格指數（PPI）月跌0.5%，低於市場預期的持平，並較2月份的月跌0.1%加速放緩，與去年同期相比，3月PPI年漲2.7%，低於市場預期的年漲3%。排除食品與能源價格的最終需求PPI月跌0.1%，低於市場預期的月漲0.3%；與去年同期相比上漲3.4%，符合市場預期。排除食品、能源和貿易價格的最終需求PPI月漲0.1%，年漲3.6%。

●美國勞工部公布，上周（截至4月8日）初次請領失業給付人數周增1.1萬人，為為23.9萬人，超出市場預期的23.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為24萬人，周增2250人。截至4月1日止當周，美國續領失業金人數周減1.3萬人，為181萬人，少於市場預期的183.3萬人。

●中國外交部以頻繁干涉中國內政、損害中方利益，並於近期率團「竄訪」台灣為由，宣布對美國共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）祭出制裁，相關措施包括凍結其中國境內所有財產、禁止入境等。

●美國調查國防部高度機密情報外洩事件出現重大進展，據外媒報導，聯邦調查局（FBI）周四逮捕一名在美國空軍國民警衛隊服役的21歲主嫌Jack Douglas Teixeira。這些遭到洩露的機密包括俄烏戰爭相關情報。美國司法部沒有透露Teixeira可能面臨的刑責，但前司法部國家安全檢察官Brandon Van Grack表示，即便他無意造成傷害，仍可能面臨10年刑期。

●歐洲央行管理委員會委員兼斯洛維尼亞央行總裁Bostjan Vasle表示，考量核心通膨率居高不下，歐洲央行需要繼續升息，現在決定下一步行動仍為時過早，但他個人正在考慮的選項是升息25個基點或50個基點。

●中國人行（央行）總裁易綱在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行舉辦的春季會議上表示中國經濟正在回升，今年國內生產毛額（GDP）估將成長約5%。易綱並表示中方願與各方共同落實債務處置共同框架。中國人行周五宣布易綱將在美國華府與聯準會主席鮑爾會面，就中美經濟與金融情勢交換意見。

●天風國際證券分析師郭明錤表示蘋果自行開發的5G基頻晶片最快可能要到2025年才能投入量產，若樣品測試狀況不如預期，則量產時程甚至可能延後到2026或更晚。

●外媒報導，美國眾議院議長麥卡錫擬在下周提出「聯邦債務上限暫停一年」的計畫，以換取拜登政府在支出方面做出讓步。

●法國精品集團LVMH首季業績表現強勁，周四股價大漲5.65%，收在883.90歐元，創下歷史新高，使市值達到4860億美元，打入全球前十大上市公司排行榜，並可望成為第一家市值達到5000億美元的歐洲企業。隨著LVMH股價上漲，其創辦人兼執行長阿爾諾（Bernard Arnault）的身價也水漲船高，其全球首富的地位更加穩固。阿爾諾的財富達到約2100億美元，進一步擴大對第二名馬斯克的領先差距。

●美國通膨數據降溫，周四美元指數下跌0.5%，約報100.85，創下兩個多月來新低。歐元升至1.1068美元，創下2022年4月1日以來新高。歐洲央行官員表示應該繼續升息，該行下次會議應該升息25或50基點。

●受美元下挫提振，周四紐約期金收漲30.4美元或1.5%，報每盎司2055.3美元。現貨金尾盤漲1.4%，報每盎司2042.5美元，盤中一度站上2048.66美元，創下13個月新高，距離3年前創下的歷史高點2075美元不到30美元。

●獲利了結賣壓湧現，周四紐約期油收跌1.1美元或1.32%，報每桶報82.16美元。倫敦布蘭特期油收跌1.24美元或1.42%，報每桶86.09美元。