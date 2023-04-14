所幸火災發生時榮民遺眷洪女士一家大小無人在內，平安無恙。(圖／金門縣榮服處提供)

日前，金門縣烈嶼鄉后頭傳出火警，火警現場為一層樓之老舊鐵皮屋，疑似電線老舊著火引發火災，致1樓室內全毀，所幸火災發生時榮民遺眷洪女士一家大小無人在內，平安無恙。金門縣榮服處特別派員前往洪女士家中關懷慰問，及協助後續整理事宜，並代表致贈急難救助金，讓其早日重建家園，恢復正常生活作息。

金門縣榮服處在得知榮民遺眷洪女士家逢災變後，處長游文勇立即指派副處長徐志坪率同責任區輔導員、社區服務組長前往洪女士家中關懷慰問，及協助後續整理事宜，盼其早日重建家園。徐志坪呼籲榮民(眷)長輩，在天氣寒冷的時刻務必要注意電器及瓦斯使用安全，一方面當心一氧化碳中毒，另一方面也避免電線走火的發生，並提醒金門地區天乾物燥，使用火燭等也都要更加小心謹慎，以避免火災發生。

榮服處也表示，未來將請服務區服務人員、榮欣志工等加強提供榮民(眷)長輩居家用電、用火安全檢查及宣導教育，持續關懷其居住及生活狀況，並注意相關防火措施，以維護居家安全，以免財物損失。